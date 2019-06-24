حالات وشروط إلغاء الإقامة المميزة

المواطن - الرياض

نشر حساب خدمات الإقامة المميزة الشروط والحالات التي يتم فيها إلغاء الإقامة المميزة التي تمنح حاملها العديد من المزايا الحصرية.

وبموجب أحكام النظام، تُلغى الإقامة المميزة في الحالات الآتية:

إدانة حامل الإقامة المميزة بجريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن (ستين) يوماً، أو بغرامة لا تقل عن (مائة) ألف ريال أو ما يعادلها.

صدور قرار أو حكم قضائي بإبعاد حامل الإقامة المميزة عن المملكة.

ثبوت أن طلب الحصول على الإقامة المميزة قد تضمن معلومة غير صحيحة.

عدم تقيد حامل الإقامة المميزة بنظام الإقامة المميزة ولائحته التنفيذية، وغيرهما من الأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة.

تنازل حامل الإقامة المميزة عنها.

وفاة حامل الإقامة المميزة أو فقدانه الأهلية.

ولا يخل ما ورد أعلاه بحق اللجنة الإشرافية للمركز في إنهاء الإقامة المميزة إن اقتضت المصلحة العامة ذلك.

يتمتع حامل الإقامة المميزة بالحقوق والمزايا الآتية:

الإقامة في المملكة مع أسرته، ويقصد بالأسرة من يعولهم حامل الإقامة المميزة من الأزواج، والأولاد (ممن لم يتجاوز إحدى وعشرين سنة).

تأشيرات زيارة للأقارب، ويقصد بالأقارب الآباء والأمهات والأجداد والجدات، والأولاد وأولادهم وإن نزلوا، والإخوة والأخوات وأولادهم، وأي قريب آخر يرى المركز إضافته.

استقدام العمالة المنزلية بحسب احتياجاته.

امتلاك العقارات للأغراض: السكنية، والتجارية، والصناعية، وذلك فيما عدا مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، والمناطق الحدودية، ويقصد بالمناطق الحدودية المواقع المحددة بموجب أدوات نظامية استناداً إلى ما تقضي به الأنظمة والتعليمات ذات الصلة.

الانتفاع بالعقارات الواقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تتجاوز (تسعاً وتسعين) سنة، وفق صك انتفاع صادر من كتابة العدل، ويكون هذا الحق قابلاً للتصرف بانتقاله إلى الغير.

امتلاك وسائل النقل الخاصة، وأي منقولات أخرى يسمح باقتنائها نظاماً في المملكة.

العمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها ويشمل ذلك أي من أفراد أسرته، فيما عدا المهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي الاشتغال بها، ودون إخلال بالرسوم المقررة على غير السعودي.

حرية الخروج من المملكة والعودة إليها ذاتياً.

استخدام الممرات المخصصة للسعوديين عند دخول المملكة عبر منافذها والخروج منها.

مزاولة الأعمال التجارية، وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي.