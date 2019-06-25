حالة تنمُّر بإحدى مدارس الشارقة تستنفر الشرطة

المواطن - متابعة

باشرت شرطة الشارقة إجراءاتها باستدعاء أولياء أمور الطلبة بإحدى المدارس، بعد تداول مقطع تنمر عدد من الأطفال بزميلهم للتحقيق في الواقعة، ومعرفة الدوافع المؤدية إلى ذلك، وذلك بالتعاون مع إدارة المدرسة والجهات التعليمية والتربوية.. حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادثة.

وشددت شرطة الشارقة، في بيان لها، على أهمية الدور الذي تلعبه العائلة وأولياء الأمور والمعلمون وأفراد المجتمع في مقاومة التنمر، إذ يتحمّل كل فرد مسؤولية اجتماعية في التصدي لأية حالة تنمر يشهدها، والتدخل لإيقافها، والوقوف مع الضحية، أو حتى إبلاغ الجهات المختصة لو لزم الأمر.

ودعت شرطة الشارقة، كافة شرائح المجتمع إلى الاستخدام الآمن لوسائل التواصل الاجتماعي وكافة التقنيات الحديثة، وذلك من خلال عدم تبادل المعلومات أو تصوير الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وضرورة التنبه لخطورة المشكلة والعمل على مكافحتها من خلال تعزيز الجانب التكاملي بين أفراد المجتمع.