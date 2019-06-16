حديث الأمير محمد بن سلمان عن خاشقجي رسالة واضحة للعالم حول مزاعم تركيا

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

سلّطت وكالة الأنباء الهندية “أسيا نيوز إنترناشونال”، الضوء على الجزئية التي تحدّث فيها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن وفاة الصحفي جمال خاشقجي خلال حواره مع صحيفة الشرق الأوسط، والذي نُشر صباح اليوم الأحد.

رسالة سياسية

وأشارت إلى تصريحات ولي العهد في هذا الصدد، حيث حذّر الأمير محمد بن سلمان من “استغلال” قضية خاشقجي لتحقيق مكاسب سياسية.

وفي تعليقها على تصريحات ولي العهد، قالت وكالة الأنباء الهندية، إنها بمثابة رسالة واضحة لتركيا، والتي حاولت استغلال الأزمة بشكل كبير لتحقيق مكاسب سياسية تُسهم في تنفيذ خططها وأطماعها داخل منطقة الشرق الأوسط.

وأكّدت أن المسؤولين الأتراك حاولوا استغلال قضية خاشقجي للضغط على المملكة سياسيًا، ومن ثم محاولة توجيه الرأي العام العالمي ضدها، وذلك على الرغم من إعلان الرياض عن التفاصيل الخاصة بمحاكمة الضالعين في وفاة خاشقجي داخل مقر القنصلية السعودية في مدينة إسطنبول التركية.

نسف خطط تركيا

وعلى مدى الأشهر الثمانية الماضية، حاولت تركيا بشتّى السبل إبقاء قضية خاشقجي مفتوحة للتداول العالمي، وذلك على الرغم من بدء محاكمة الأطراف التي حدّدتها التحقيقات التي أجرتها المملكة الضالعة في القضية.

وخلال تلك الفترة سخّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وسائل الإعلام التابعة له في أنقرة لخدمة أغراضه السياسية لاستغلال قضية خاشقجي لتحقيق مكاسب سياسية خاصة به، ومحاولة ممارسة ضغوط مستمرة ضد المملكة، مستغلًا وفاة الصحفي الشهير في مقر القنصلية بإسطنبول.