حساب المواطن يرد على استفسار بشأن الدعم قبل صرف الدفعة 19

المواطن - الرياض

رد حساب المواطن على استفسار هام بشأن مواطنين تقدموا للحصول على دعم البرنامج الشهر الماضي، وتساءلوا بخصوص هل سيشملهم الدعم في الدفعة الجديدة؟

ورد حساب المواطن على الاستفسار قائلًا: في حال كنت مؤهلًا وانطبقت عليك معايير الاستحقاق سيشملك الدعم للدفعة التاسعة عشرة في تاريخ 10 يونيو.

ويترقب المواطنون إيداع الدفعة الـ19 من دعم حساب المواطن في حساباتهم البنكية يوم الاثنين المقبل وفقًا لآلية الإيداع المتبعة في البرنامج.

وكان عدد من المستفيدين طالبوا بأن يتم تقديم موعد إيداع الدعم لما قبل عيد الفطر، لكن البرنامج شدّد على أن الإيداع يتمّ في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، ويتم التقديم يوم أو التأخير يوم إذا صادف يوم العاشر من الشهر إجازة رسمية.

من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ20، والتي سيتم إيداعها في شهر يوليو المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا). ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.