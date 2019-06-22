حسين عبدالغني في حيرة

المواطن - مروة نبيل

لا يزال مصير النجم حسين عبدالغني معلقًا حتى الآن، حيث لم يكشف قائد النادي الأهلي عن قراره سواء بالاعتزال أو البقاء في صفوف الراقي خلال منافسات الموسم الرياضي المقبل.

حسين عبدالغني حائر

وانضم حسين عبدالغني إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من فريق أُحد لمدة 6 أشهر فقط، وكان من المتوقع أن يعتزل اللعب عقب نهاية الموسم الماضي.

وفي الوقت الذي تنتظر فيه الجماهير إعلان حسين عبدالغني لاعتزاله رسميًا، أكدت تقارير صحافية أن مدرب نادي الأهلي الجديد، الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش يرغب في بقاء قائد الراقي في صفوف الفريق لموسم آخر.

تألق عبدالغني

وعلى الرغم من تقدم حسين عبدالغني في العمر، حيث إنه يبلغ 42 عامًا، إلا أنه قدم أداء مميزًا مع النادي الأهلي الموسم الماضي، ونال استحسان النقاد الرياضيين والجماهير، وساهم في تأهله إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

وأشاد حساب دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بالمجهود الكبير الذي بذله حسين عبدالغني مع النادي الأهلي، وأظهر أبرز إحصائيات اللاعب، يؤكد أن “العُمر مجرد رقم”.