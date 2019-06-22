حفل افتتاح كأس أمم إفريقيا 2019 .. تنظيم مبهر وإشادة عالمية

المواطن - مروة نبيل

حظي حفل افتتاح كأس أمم إفريقيا 2019 بمتابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة في جميع أنحاء العالم، وليس في الدول العربية فقط.

حفل افتتاح كأس أمم إفريقيا 2019:

وعلى الرغم من فوز مصر بتنظيم البطولة القارية قبل 3 أشهر فقط، إلا أنها استعدت بأفضل شكل ممكن، سواء في حفل افتتاح كأس أمم إفريقيا 2019 أو ملاعب التدريب والمباريات والفنادق الخاصة بالمنتخبات.

وجاء حفل افتتاح كأس أمم إفريقيا 2019 مبهرًا للغاية، بداية من دخول الجماهير التي ملأت مدرجات إستاد القاهرة الدولي عن آخرها، مرورًا بالفعاليات المختلفة ووصولًا إلى المباراة الافتتاحية بين مصر وزيمبابوي، والتي انتهت بفوز الفراعنة.

حضور الرئيس السيسي:

وانطلق حفل افتتاح كأس أمم إفريقيا 2019 بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الذي ألقى كلمة افتتاحية، وتواجدت العديد من الشخصيات الرياضية الهامة، وفي مقدمتها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، جيان إنفانتينو، ورئيس النادي الأهلي محمود الخطيب باعتباره أحد سفراء المسابقة القارية.

عروض متنوعة:

وتوسطت أرضية إستاد القاهرة الدولي الأهرامات الثلاثة، وتم عرض العديد من المؤثرات البصرية عليها، كما شهدت الاحتفالية فقرات عديدة، منها ألعاب نارية، الرقص بالتنورة، وعرض آخر بالأزياء الفرعونية.

وأحيا حفل افتتاح كأس أمم إفريقيا 2019 النجم المصري حكيم، النيجيري فيمي كوتيه، والإيفوارية دوبيه، وقدموا الأغنية الرسمي للبطولة “متجمعين”، بثلاث لغات عربية، إنجليزية وفرنسية، وسط حضور 75 ألف متفرج تقريبًا.

إشادة عالمية:

ونال حفل افتتاح كأس أمم إفريقيا 2019 إشادة من الصحف العالمية، حيث وصفته صحيفة “الجارديان”، بأنه مذهلًا، وأشادت بظهور الأهرامات وعروض الليزر والإضاءة المتنوعة.

وتغنت إذاعة “بي بي سي”، بالفعاليات المختلفة على إستاد القاهرة الدولي من تواجد الأهرامات العملاقة والعروض بالأزياء الفرعونية والنارية أيضًا.