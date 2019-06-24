حلم منتخب كولومبيا يُهدد ليونيل ميسي

المواطن - محمد سمعه

نجح منتخب كولومبيا في التأهل لدور ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا 2019 والمُقامة في البرازيل، وذلك بعد التفوق على منتخب باراجواي بهدف دون رد في الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة دور المجموعات.

ويسعى منتخب كولومبيا للمنافسة بقوة على لقب بطولة كوبا أمريكا والفوز بها في العام الجاري خاصة مع وجود نجوم ثقيلة في قوام منتخب كولومبيا مثل خاميس رودريغيز واللاعب خوان كوادرادو لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي.

ويُذكر أن النتائج الإيجابية والتي يُقدمها منتخب كولومبيا في بطولة كوبا أمريكا تُهدد حلم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع منتخب بلاده، خاصة أن ميسي يرغب في كسر العقدة والتتويج بأول بطولة قارية مع منتخب الأرجنتين.

منتخب كولومبيا يتفوق على منتخب البرازيل

جدير بالذكر أن منتخب كولومبيا نجح في تحقيق إنجاز أفضل من المنتخب البرازيلي صاحب الأرض، وذلك بتجميع تسع نقاط من ثلاث مباريات في مرحلة دور المجموعات، أما المنتخب البرازيلي فنجح في الحصول على سبع نقاط من فوزين وتعادل وحيد.

ويُذكر أن منتخب كولومبيا تأهل لدور الثمانية رفقة المنتخب الأرجنتيني من المجموعة الثانية، كما تأهل من المجموعة الأولى منتخبات البرازيل وفنزويلا وبيرو.

وبعد فوز منتخب كولومبيا على منتخب باراجواي تُختتم مباريات دور المجموعات غدًا الثلاثاء، بمواجهة منتخب أوروجواي لمنتخب تشيلي، ولقاء قوي ومنتظر بين المنتخب الياباني ومنتخب الإكوادور.

ويُذكر أن منتخب كولومبيا سيواجه في دور الثمانية ثاني المجموعة الثالثة حيث قد يضرب منتخب كولومبيا موعدًا ناريًا في دور الثمانية مع منتخبي تشيلي أو الأوروجواي.

شارك منتخب كولومبيا في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، وودع المسابقة من دور ثمن النهائي وذلك بعد الخسارة بركلات الجزاء الترجيحية أمام منتخب إنجلترا.

أشارت شبكة “أوبتا” العالمية إلى أن منتخب كولومبيا سطر إنجازاً تاريخياً بتحقيق العلامة الكاملة في دور المجموعات وحصل على 9 نقاط وذلك للمرة الأولى في تلك البطولة منذ عام 2001.