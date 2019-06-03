حلوى العيد.. طريقة عمل الكليجا السعودية اللذيذة باحترافية

حلوى العيد.. طريقة عمل الكليجا السعودية اللذيذة باحترافية

2019/06/03
الساعة 11:29 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
1655
0
طباعة
المواطن - الرياض

تقدم لكم صحيفة “المواطن”، طريقة تحضير حلوى الكليجا السعودية باحترافية والتي تشتهر بها موائد العيد ويفرح بها الكبير والصغير.

المكونات:

– طحين : 4 أكواب (أسمر)

– السكر الناعم : نصف كوب

– حليب بودرة : نصف كوب

– سمن : نصف كوب

– خميرة : ملعقة كبيرة

– البيض : 1 حبة

– الزعفران : نصف ملعقة صغيرة (منقوع في كوب ماء دافئ)

– هيل : ملعقة صغيرة (مطحون)

– للحشوة:

العسل الأسود : نصف كوب

سكر : كوب ونصف

الليمون الأسود الجاف : ملعقة كبيرة

القرفة : ملعقة صغيرة

هيل : ملعقة صغيرة (مطحون)

الزنجبيل : ملعقة صغيرة

طريقة التحضير:

  1. ضعي الطحين والمكونات الجافة (الملح، والحليب، السكر، والزبدة بحرارة الغرفة)، في وعاء ثم أضيفي البيض وتخلط جيدا.
  2. ذوبي كوب من الماء الدافئ بالسكر، والخميرة، والزعفران، وأضيفيه على خليط الدقيق.
  3. لعمل الحشوة: اخلطي دبس الرمان مع السكر والقرفة، الهيل، الزنجبيل، والليمون الأسود المجروش.
  4. قسمي العجينة إلى كور صغيرة وافرديها وضعي فيها الحشو وتكور مرة أخرى ثم تفرد على آلة المخصصة.
  5. ادهني الوجه ببيضة مخفوقة.
  6. ترص الكليجا في صينية وتوضع في الفرن وتحمر من فوق ومن أسفل وتقدم.

 



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم