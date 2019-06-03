حلوى العيد.. طريقة عمل الكليجا السعودية اللذيذة باحترافية

المواطن - الرياض
تقدم لكم صحيفة “المواطن”، طريقة تحضير حلوى الكليجا السعودية باحترافية والتي تشتهر بها موائد العيد ويفرح بها الكبير والصغير.
المكونات:
– طحين : 4 أكواب (أسمر)
– السكر الناعم : نصف كوب
– حليب بودرة : نصف كوب
– سمن : نصف كوب
– خميرة : ملعقة كبيرة
– البيض : 1 حبة
– الزعفران : نصف ملعقة صغيرة (منقوع في كوب ماء دافئ)
– هيل : ملعقة صغيرة (مطحون)
– للحشوة:
العسل الأسود : نصف كوب
سكر : كوب ونصف
الليمون الأسود الجاف : ملعقة كبيرة
القرفة : ملعقة صغيرة
هيل : ملعقة صغيرة (مطحون)
الزنجبيل : ملعقة صغيرة
طريقة التحضير:
- ضعي الطحين والمكونات الجافة (الملح، والحليب، السكر، والزبدة بحرارة الغرفة)، في وعاء ثم أضيفي البيض وتخلط جيدا.
- ذوبي كوب من الماء الدافئ بالسكر، والخميرة، والزعفران، وأضيفيه على خليط الدقيق.
- لعمل الحشوة: اخلطي دبس الرمان مع السكر والقرفة، الهيل، الزنجبيل، والليمون الأسود المجروش.
- قسمي العجينة إلى كور صغيرة وافرديها وضعي فيها الحشو وتكور مرة أخرى ثم تفرد على آلة المخصصة.
- ادهني الوجه ببيضة مخفوقة.
- ترص الكليجا في صينية وتوضع في الفرن وتحمر من فوق ومن أسفل وتقدم.