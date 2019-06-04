خادم الحرمين الشريفين يغادر مكة المكرمة ويصل محافظة جدة

خادم الحرمين الشريفين يغادر مكة المكرمة ويصل محافظة جدة

2019/06/04
الساعة 9:27 صباحًا
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المواطن - واس

غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود صباح اليوم مكة المكرمة بعد أن قضى – حفظه الله – العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك بجوار بيت الله الحرام.
وكان في وداعه – رعاه الله – بقصر الصفا، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، وعدد من المسؤولين.
وقد وصل ـ بحفظ الله ورعايته ـ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى محافظة جدة في وقت لاحق اليوم.



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