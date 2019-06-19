خالد العطوي: لا أخشى أحدًا في الاتفاق وإلا لبقيت في المنزل

المواطن - محمد سمعه

تحدث المدرب الوطني خالد العطوي، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، عن خطته للتعامل مع لاعبي الفريق الاتفاقي في المرحلة المقبلة.

وقال خالد العطوي في تصريحات صحفية: لا أخشى أحدًا في الاتفاق، الأفضل لي البقاء في المنزل بدلًا من المواجهة، هدفي دائمًا أن يكون اللاعب مؤثرًا داخل الملعب أكثر من خارجه.

ووقّع المدرب خالد العطوي المدير الفني السابق للمنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم على عقود تدريب الفريق الأول لكرة القدم بـ نادي الاتفاق قبل انطلاق موسم 2019-2020 يوم الاثنين الماضي.

واستقرّ المدرب الوطني خالد العطوي على الرحيل عن تدريب المنتخب السعودي للشباب، وذلك بعد الخروج من الدور الأول من بطولة كأس العالم تحت 20 عامًا والتي أُقيمت مؤخرًا في دولة بولندا.

جدير بالذكر أن خالد العطوي قاد المنتخب السعودي تحت 19 عامًا في شهر نوفمبر الماضي للتتويج بلقب كأس أمم آسيا تحت 19 عامًا على حساب منتخب كوريا الجنوبية.

وكان الاتفاق أعلن بالأمس عن تعاقده مع اللاعب ماجد النجراني من صفوف نادي الهلال لمدة ثلاثة مواسم.