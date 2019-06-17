خالد العطوي يُوقع عقود تدريب الاتفاق

المواطن - محمد سمعه

وقّع المدرب خالد العطوي المدير الفني السابق للمنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم على عقود تدريب الفريق الأول لكرة القدم بـ نادي الاتفاق قبل انطلاق موسم 2019-2020.

ونشر الحساب الرسمي لـ الاتفاق عبر تويتر صورة للمدرب خالد العطوي قائلًا عنها: مرحبًا بك في الاتفاق.

واستقرّ المدرب الوطني خالد العطوي على الرحيل عن تدريب المنتخب السعودي للشباب، وذلك بعد الخروج من الدور الأول من بطولة كأس العالم تحت 20 عامًا والتي أُقيمت مؤخرًا في دولة بولندا.

وقالت تقارير صحفية أن خالد العطوي اعتذر عن استكمال مهمته مع المنتخب السعودي للشباب مفضلًا الرحيل.

جدير بالذكر أن خالد العطوي قاد المنتخب السعودي تحت 19 عامًا في شهر نوفمبر الماضي للتتويج بلقب كأس أمم آسيا تحت 19 عامًا على حساب منتخب كوريا الجنوبية.

وكشف المدرب خالد العطوي، المدير الفني للمنتخب السعودي، تحت 20 عامًا سابقًا في الفترة الأخيرة عن كواليس ما تحدث به للاعبي الأخضر الشاب بعد توديع بطولة كأس العالم للشباب.

وتحدّث خالد العطوي بعد خسارة المنتخب السعودي من منتخب بنما قائلًا: أشكر لاعبي المنتخب على ما قدموه طوال البطولة، اجتهدوا وقدموا الكثير، أخبرت اللاعبين أنهم سيكونون نجوم الأعوام المقبلة.

وأضاف العطوي: أطالب الجماهير السعودية بالوقوف بجانب نجوم المنتخب، مثلما حققوا كأس آسيا 2018، اللاعبون في حاجة شديدة الآن إلى مؤازرتهم.