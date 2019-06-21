درجة الحرارة تصل إلى 47 على هذه المناطق غدًا

المواطن - مكة المكرمة

أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن التوقعات تشير إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة على بعض المناطق يوم غد السبت.

وأوضحت الأرصاد أن التوقعات تشير إلى تأثر منطقة مكة المكرمة والأجزاء الشرقية من محافظة جدة، والأجزاء بين محافظة ينبع والمدينة المنورة بارتفاع درجات الحرارة يوم غد السبت، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 44 و47 درجة مئوية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقّعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم طقسًا حارًّا إلى شديد الحرارة مصحوبًا برياح نشطة على (منطقة مكة المكرمة وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على شمال ووسط وشرق المملكة، في حين يُتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، وعسير، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات الباحة).