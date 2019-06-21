رابط التقديم على وظائف وزارة الشؤون الاسلامية

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد توفر وظائف شاغرة للرجال للعمل في جميع مدن المملكة، للعمل بمسمى حارس أمن (رجال – نساء)، مراقب مساجد (رجال – نساء)، في مجال الدعوة (رجال – نساء)، إمام أو مؤذن (رجال).

وأوضحت وزارة الشؤون الإسلامية أن التقديم على الوظائف للسعوديين فقط على الروابط التالية:

1-مخصص للتقديم على وظيفة حارس أمن (هنا)

2-مخصص للتقديم على وظيفة مراقب مساجد (هنا)

3- مخصص للتقديم على وظيفة إمام أو مؤذن (هنا)

4- مخصص للتقديم على وظيفة في مجال الدعوة (هنا)

الشروط العامة

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- الحصول على شهادة الثانوية والأولوية لمن لديه شهادة جامعية.

3- ألا يقل عمره عن 18 سنة.

4- حفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم.

5- اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية.

6- التفرغ التام للعمل.

7- اجتياز الكشف الطبي.

8- حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن حكم على المتقدم بجريمة مُخلة بالدين والشرف والأمانة، أو تم الفصل من العمل الحكومي بقرار نظامي.