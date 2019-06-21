رابط التقديم على وظائف وزارة الشؤون الاسلامية

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد توفر وظائف شاغرة للرجال للعمل في جميع مدن المملكة، للعمل بمسمى حارس أمن (رجال – نساء)، مراقب مساجد (رجال – نساء)، في مجال الدعوة (رجال – نساء)، إمام أو مؤذن (رجال).
وأوضحت وزارة الشؤون الإسلامية أن التقديم على الوظائف للسعوديين فقط على الروابط التالية:
1-مخصص للتقديم على وظيفة حارس أمن (هنا)
2-مخصص للتقديم على وظيفة مراقب مساجد (هنا)
3- مخصص للتقديم على وظيفة إمام أو مؤذن (هنا)
4- مخصص للتقديم على وظيفة في مجال الدعوة (هنا)
الشروط العامة
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- الحصول على شهادة الثانوية والأولوية لمن لديه شهادة جامعية.
3- ألا يقل عمره عن 18 سنة.
4- حفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم.
5- اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية.
6- التفرغ التام للعمل.
7- اجتياز الكشف الطبي.
8- حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن حكم على المتقدم بجريمة مُخلة بالدين والشرف والأمانة، أو تم الفصل من العمل الحكومي بقرار نظامي.