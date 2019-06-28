راقصو التانجو يخطفون بطاقة العبور في مباراة الأرجنتين ضد فنزويلا

المواطن - محمد سمعه

تمكن المنتخب الأرجنتيني من الفوز في مباراة الأرجنتين ضد فنزويلا بثنائية دون رد والتأهل لدور الأربعة في بطولة كوبا أمريكا 2019 والمُقامة في البرازيل.

ملخص الشوط الأول

بدأ الشوط الأول من مباراة الأرجنتين ضد فنزويلا، بضغط كبير من قبل المنتخب الأرجنتيني والذي نجح في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب لاوتارو مارتينيز في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة بكعب القدم.

وحاول المنتخب الفنزويلي خلال مباراة الأرجنتين ضد فنزويلا، البحث عن تسجيل هدف التعادل ولكن دون جدوى في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

ولم يحدث أي جديد في الشوط الأول من مباراة الأرجنتين ضد فنزويلا، لينتهي النصف الأول من اللقاء بتقدم منتخب الأرجنتين بهدف دون رد.

ملخص الشوط الثاني

وفي الشوط الثاني من مباراة الأرجنتين ضد فنزويلا، واصل المنتخب الأرجنتيني سعيه وبقوة وذلك من أجل إحراز الهدف الثاني في المباراة.

وتمكن منتخب راقصي التانجو من إحراز الهدف الثاني في مباراة الأرجنتين ضد فنزويلا عبر اللاعب جيوفاني لو سيلسو في الدقيقة الخامسة والسبعين.

حافظ المنتخب الأرجنتيني على تقدمه في مباراة الأرجنتين ضد فنزويلا، لتنتهي المباراة بفوز المنتخب الأرجنتيني وعبوره إلى دور نصف النهائي.

وقبل إقامة مباراة الأرجنتين ضد فنزويلا، كان منتخب البرازيل ضمن الصعود لدور الأربعة وذلك بعد الفوز بركلات الجزاء الترجيحية صباح أمس الجمعة على منتخب الباراجواي.

وبعد نهاية مباراة الأرجنتين ضد فنزويلا، ستنطلق مباراة كولومبيا ضد تشيلي في تمام الثانية صباحًا بتوقيت المملكة في دور الثمانية.