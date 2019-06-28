ركلات الترجيح تصعد بالسيليساو في مباراة البرازيل ضد باراجواي

المواطن - محمد سمعه

تمكن المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم من الصعود إلى دور نصف النهائي في بطولة كوبا أمريكا 2019 وذلك بعد الفوز على منتخب باراجواي بأربع ركلات مقابل ثلاث في ركلات الجزاء الترجيحية.

ملخص الشوط الأول

وبدأ الشوط الأول من مباراة البرازيل ضد باراجواي بضغط هجومي كبير من قبل لاعبي المنتخب البرازيلي والذين حاولوا إحراز الهدف الأول ولكن دون جدوى، في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

ولم يحدث أي جديد خلال الشوط الأول من مباراة البرازيل ضد باراجواي، لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ملخص الشوط الثاني

وفي الشوط الثاني من مباراة البرازيل ضد باراجواي، تعرض المنتخب الباراجوياني لمأزق كبير بعد طرد لاعبه فابيان بالبوينا في الدقيقة التاسعة والخمسين.

أصبح المنتخب الباراجوياني يُقاتل أمام منتخب البرازيل لأكثر من نصف ساعة في الشوط الثاني بعشرة لاعبين، ونجح في أن يُحافظ على نظافة شباكه حتى نهاية الشوط الثاني أمام ضغط الهجمات البرازيلية.

وانتهى الشوط الثاني بالتعادل السلبي بين منتخبي البرازيل وباراجواي ليلجأ الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية.

نجح كل من ” ويليان، ماركوس كوريا، فيليب كوتينيو، جابرييل خيسوس” في إحراز أربع ركلات للمنتخب البرازيلي مقابل إهدار روبيرتو فيرمينيو لركلة واحدة.

وسجل للمنتخب الباراجوياني كل من ” ميجيل ألميرون، برونو فالديز، رودريجو روجاس”.

وتأهل منتخب البرازيل إلى نصف نهائي كوبا أمريكا لتستمر حظوظ راقصي السامبا في المنافسة على البطولة والغائبة عن المنتخب البرازيلي منذ عام 2007.