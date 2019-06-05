رونالدو .. والهدف الأول ضد سويسرا

المواطن - مروة نبيل

يترقب كريستيانو رونالدو مباراة البرتغال ضد سويسرا المُقرر إقامتها، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب دو دراجاو، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

ويحلم “برازيل أوروبا” في حسم مباراة البرتغال ضد سويسرا لصالحه، والتأهل إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية، خاصة أن البطولة على أرضه ووسط جماهيره، بجانب رغبة كتيبة رونالدو في حصد اللقب الثاني في تاريخها عقب يورو 2016.

وتعول الجماهير البرتغالية كثيرًا على كريستيانو رونالدو في قيادة البرتغال لتحقيق الفوز ضد سويسرا اليوم، خاصة أن الهداف التاريخي لمنتخب بلاده برصيد 85 هدفًا دوليًّا، ويحلم برفع ثاني ألقابه.

ولعبت البرتغال ضد سويسرا 3 مرات من قبل، تعود المرة الأولى إلى ختام دور المجموعات في يورو 2008، وخسر منتخب “برازيل أوروبا” بهدفين نظيفين، ولم يلعب رونالدو هذا اللقاء، خاصة أن منتخب بلاده كان ضمن الصعود لربع النهائي.

وكانت المواجهة الثانية بين المنتخبين في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2018، ولم يلعب رونالدو أيضًا بسبب الإصابة، ولعبت البرتغال ضد سويسرا للمرة الثالثة في الجولة الأخيرة من التصفيات، وشارك الدون وفاز منتخب بلاده، ولكنه لم يهز الشباك.

ومن المُقرر أن يلعب الفائز من مباراة البرتغال ضد سويسرا في نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية في النسخة الأولى، الفائز من مواجهة إنجلترا وهولندا.