سارة الجمعة تتأهل إلى بطولة العالم لذوي الإعاقة

المواطن - واس

تأهلت لاعبة المنتخب السعودي لذوي الإعاقة سارة الجمعة إلى بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الإعاقة في دبي بعد تحقيقها اليوم الميدالية البرونزية في منافسات دفع الجلة بمسافة 6:39 متر “تصنيف F36” ضمن منافسات ملتقى تونس الدولي والجائزة الكبرى المقام حالياً على ملعب رادس في العاصمة تونس.

من جانبه حقق هاني النخلي ميداليتين برونزيتين في منافستي رمي القرص ورمي الرمح “تصنيف F33” بعد حلوله ثالثاً في المنافسات اليوم.

وكان الأخضر حقق أمس الجمعة في انطلاق منافسات الملتقى ميداليتين ذهبيتين عن طريق نور الصناع في سباق ١٠٠ متر “تصنيف T44 ” بزمن 12,20 ثانية ، وعلي النخلي، في سباق ١٠٠ م “تصنيف T37” بزمن 12,36 ثانية ليصبح مجموع الميداليات حتى الآن 5 ميداليات “ذهبيتان و٣ برونزيات”.

ويذكر أن منافسات ملتقى تونس الدولي لألعاب القوى انطلقت بداية من أمس الجمعة، حيث تستضيف تونس الملتقى حتى الأول من يوليو المقبل بملعب ألعاب القوى برادس.

ويُشارك في ملتقى ألعاب القوى لذوي الإعاقة 350 لاعبًا ولاعبة من 45 دولة.