ساري يُغير مركز رونالدو مع يوفنتوس
في الموسم الرياضي الجديد

ساري يُغير مركز رونالدو مع يوفنتوس

2019/06/22
الساعة 2:54 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

اجتمع مدرب يوفنتوس الجديد ماوريسيو ساري بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أمس الجمعة، للحديث عن بعض الأمور الخاصة بالموسم الرياضي الجديد.

وكشف موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، اليوم السبت عن كواليس اجتماع ساري ورونالدو، مؤكدًا أنه سيُغير مركز النجم البرتغالي مع يوفنتوس في الموسم المقبل.

وأوضح الموقع الإيطالي أن رونالدو لن يلعب في مركز الجناح مع يوفنتوس مرة أخرى، وأكدت أنه سيلعب كمهاجم صريح “المركز رقم 9″، أو كلاعب حر في خطة ساري 4/3/3 أو 4/3/2/1.

وأشار موقع “كالتشيو ميركاتو”، إلى أنه في حالة تحول يوفنتوس إلى خطة 4/3/2/1؛ فسيلعب رونالدو بجوار مهاجم آخر سواء باولو ديبالا أو ماريو ماندزوكيتش.



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