ساما تدرس الترخيص لبنكين سعوديين جديدين

المواطن - الرياض

أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أحمد الخليفي، أن “ساما” وضعت على موقعها الإلكتروني جميع الضوابط والشروط في ما يخص التراخيص لبنوك جديدة.

وكشف الخليفي خلال لقاء مع “العربية” على هامش قمة مجموعة العشرين، أن المؤسسة تدرس حاليًّا طلبين لبنكين سعوديين، إضافة إلى طلبات بعض البنوك الأجنبية.

وشدد على أن “ساما” لا تمانع اندماجات البنوك طالما أنها ستخدم القطاع المصرفي.

من جهة أخرى، أشاد محافظ ساما بعضوية المملكة في مجموعة العمل المالي “فاتف”، قائلًا: إنه لا يمكن قبول أي عضوية إلا بعد التأكد من أن النظام المالي للدولة وليس فقط القطاع البنكي خالٍ من أي مخالفات لا ترتقي للمعايير التي تضعها فاتف.

ورأى أن الآثار الإيجابية للانضمام ستعزز من سمعة القطاع المالي السعودي وسمعة المراقبين للقطاع البنكي، كما ستعزز من الاستثمار في النظام المالي بالمملكة.

من ناحية أخرى، أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي على استمرارية سياسة ربط الريال بالدولار، مشيرًا إلى أن الاحتياطيات الأجنبية ارتفعت خلال الخمسة أشهر الأولى من هذا العام بـ30 مليار ريال إلى تريليون و900 مليار ريال.

ولفت الخليفي إلى أن جميع المؤشرات تشير إلى أن هناك نموًّا قادمًا بالنسبة للقطاع غير النفطي في المملكة.

وتحدث الخليفي حول الضوابط الاحترازية لدى ساما بالنسبة للإقراض العقاري، مؤكدًا الطلب من البنوك زيادة الإقراض العقاري وإقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة.