سامسونج تعالج أخطاء هاتفها القابل للطي وهذا الموعد الأقرب لطرحه

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

أتمت شركة سامسونج الكورية العملاقة، عملية تصليح هاتفها الجديد القابل للطي “جالاكسي F”، والذي كان من المفترض أن يطرح في وقت سابق من العام الجاري.

وحسب ما جاء في صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن الهاتف الجديد القابل للطي المعروف باسم “جالاكسي فولد” بات جاهزًا للطرح في الأسواق لأول مرة منذ إعلان الشركة الكورية العملاقة عن تصنيعه.

الهاتف القابل للطي الذي يبلغ سعره 1980 دولارًا، كان من المفترض أن يصدر في الأسواق العالمية خلال شهر أبريل الماضي، إلا أن الاختبارات التجريبية للهاتف أكدت وجود بعض المشكلات التي تحول دون فتح وغلق الهاتف بأريحية.

وقررت الشركة إثر ذلك تأجيل الطرح الرسمي للهاتف في الأسواق العالمية، وذلك لحين التغلب بشكل كامل على مشكلاته الرئيسية، ووضع جدول زمني لظهوره.

وقد تكهن الكثيرون بأن شركة سامسونج ستصدر الهاتف القابل للطي في يوليو المقبل، وذلك قبل إطلاق هاتف جالاكسي Note 10، لكن الشركة نفت هذه الشائعات حتى الآن، مكتفية بالتأكيد أن الهاتف سيظهر في الأسواق خلال الأسابيع القليلة المقبلة.