سعود بن نايف لأهالي حفر الباطن: متفائل بأن تكونوا يداً فاعلة في تطوير وتنمية محافظتكم

التقى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بحضور نائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، ومحافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد، أهالي وأعيان محافظة حفر الباطن، وذلك خلال زيارته للمحافظة لتدشين عدد من المشروعات التنموية.

ونوّه الأمير سعود بن نايف في مستهل اللقاء بما توليه القيادة الرشيدة لكافة مناطق المملكة من اهتمام، لتشملها العملية التنموية وفق احتياج كل منطقة، وحزمة المشروعات التي تدشن اليوم قطرة في بحر المشروعات التنموية التي تشهدها المملكة في كل أنحائها.

وأضاف: «أنا متفائل بالله ثم بكم في أن تكونوا يداً فاعلة في تطوير وتنمية محافظتكم، والأمير منصور بن محمد بن سعد معكم، يدعم ويُوجّه وسيرفع باحتياجاتكم، ونحن سنعمل على أن تكون واقعاً تشهدونه، ومرحلةً تعيشونها، والآمال تبدأ بفكرة، تدرس ويخطط لها لتنفذ، فتنفع جيل اليوم وأجيال المستقبل».

وأكّد أمير المنطقة الشرقية أن المحافظة واعدة بما فيها من موارد بشرية، ومزايا طبيعية، ومستقبلها بمشيئة الله مشرق، في ظلٍ ما تحظى به من دعمٍ ومتابعة.