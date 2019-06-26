شاهد الفيديو .. ولي العهد يدشن مصفاة S-Oil ثالث أكبر محطة في كوريا الجنوبية

المواطن - الرياض

شهدت زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى كوريا الجنوبية اليوم تدشين مصفاة S-Oil الكورية، بتكلفة 4.2 مليار دولار.

وتُعد S-Oil ثالث أكبر مصفاة للنفط في كوريا الجنوبية، حقّقت الشركة مبيعات بقيمة 5.42 ترليون وون (4.6 مليار دولار أمريكي) بالإضافة إلى أرباح تشغيلية بلغت 255 مليار وون في الربع الأول من العام الجاري.