شاهد الفيديو .. ولي العهد يدشن مصفاة S-Oil ثالث أكبر محطة في كوريا الجنوبية

شاهد الفيديو .. ولي العهد يدشن مصفاة S-Oil ثالث أكبر محطة في كوريا الجنوبية

2019/06/26
الساعة 7:20 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, جولة ولي العهد, حصاد اليوم
1655
0
طباعة
المواطن - الرياض

شهدت زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى كوريا الجنوبية اليوم تدشين مصفاة S-Oil الكورية، بتكلفة 4.2 مليار دولار.

وتُعد S-Oil ثالث أكبر مصفاة للنفط في كوريا الجنوبية، حقّقت الشركة مبيعات بقيمة 5.42 ترليون وون (4.6 مليار دولار أمريكي) بالإضافة إلى أرباح تشغيلية بلغت 255 مليار وون في الربع الأول من العام الجاري.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم