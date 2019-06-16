شاهد بالصور.. انطلاق حملة إزالة الأنقاض بحاضرة الدمام

المواطن - فهد الحشام - الدمام

دشّن رئيس المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية عبدالهادي الشمري، وأمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، صباح اليوم حملة إزالة الأنقاض بحاضرة الدمام، والتي تبنّاها المجلس البلدي، بالتعاون مع أمانة المنطقة الشرقية، والقطاع الخاص، وذلك بحضور المشرف العام على الحملة محمد آل طالع، ونائب المشرف عبدالعزيز الخضير، ومن فريق الحملة عوض المطيري، ورؤساء أقسام النظافة وعدد من المسؤولين المعنيين من أمانة المنطقة الشرقية، وتستمرّ الحملة لمدة أسبوعين، وتهدف إلى الحد من ظاهرة التلوث البصري بالحاضرة.



وصرّح رئيس المجلس البلدي عبدالهادي الشمري أنه تمّ تخصيص أربعة مواقع لحملة إزالة الأنقاض مُمثلة بالخبر وشرق وغرب ووسط الدمام، منوهاً إلى أنه تمّ التحضير منذ فترة لهذه الحملة، وعقد اجتماعات متواصلة للتنسيق بين الجهات المعنية وحصر معظم مواقع الأنقاض، وتوزيع مواقع الآليات بعد حصر عددها والذي بلغ إجماليه 68 آلية، ودعا الشمري أهالي حاضرة الدمام المشاركة بالحملة والإبلاغ عن مواقع الأنقاض عبر هاشتاق “شرقية جميلة بلا أنقاض”، مؤكداً في الوقت ذاته على أن المجلس البلدي بصدد إطلاق حملات أخرى لخدمة الحاضرة وسكانها.



من جهته أكّد أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير أن الحملة تستهدف القضاء على أكثر من نسبة 80% من الأنقاض بحاضرة الدمام، موجهاً الشكر للمجلس البلدي على هذه المبادرة الإيجابية، والتي تدعمها أمانة الشرقية، وأشار إلى أن المجلس البلدي وأمانة الشرقية كل منهما يكمل الآخر، ويتمّ التعاون بينهما بطريقة إيجابية، تصبّ في مصلحة حاضرة الدمام، كما نوه الجبير بدور القطاع الخاص من خلال المشاركة بآلياته وطاقاته البشرية، سعياً منه لتعزيز المسؤولية الاجتماعية، وخدمة الصالح العام.

