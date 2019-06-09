شاهد بالصور.. متحف المصمك يستقبل أكثر من 7 آلاف زائر خلال إجازة العيد

المواطن - الرياض

استقبل متحف المصمك خلال إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام ما يزيد عن سبعة آلاف زائر من مختلف شرائح المجتمع من المواطنين والمقيمين.

واطلع الزوار على ما يحتويه المتحف من صور ولوحات وعرض مرئي عن اقتحام المصمك واسترداد الرياض، ووزعت عليهم العديد من مطبوعات الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

وقال ناصر العريفي، مدير متحف المصمك، إن استعدادات المتحف بدأت منذ وقت مبكر، حيث تم تكليف العديد من المرشدين لاستقبال زوار المتحف ومرتادي احتفالات منقطة قصر الحكم في مدينة الرياض، والذين أبدوا تفاعلاً كبير مع العرض التمثيلي المباشر عن استعادة مدينة الرياض على يد الملك عبدالعزيز، والذي أقيم في ساحة المصمك الخارجية.



وقدم مدير متحف المصمك الدعوة للجميع لزيارة هذا المعلم الوطني المهم، مشيراً إلى أن المتحف يستقبل الزوار من الثامنة صباحاً وحتى التاسعة مساءً طوال العام.

يذكر أن قصر المصمك الذي يقع في وسط العاصمة، يعد من أهم المعالم التاريخية في المملكة؛ إذ يحتل مكانة بارزة في تاريخ مدينة الرياض خاصة، والمملكة العربية السعودية عامة باعتباره يمثل الانطلاقة التي تم على إثرها تأسيس المملكة وتوحيدها؛ إذ اقترن هذا الحصن بملحمة استرداد الرياض البطولية التي تحققت على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود -يرحمه الله- في فجر 5 شوال عام 1319هـ.

ويضم متحف المصمك عدداً من القاعات، الأولى تتحدث عن الرياض زمن استردادها، والثانية عن اقتحام المصمك، وخصصت القاعة الثالثة للرواد الذين شاركوا الملك عبد العزيز في ملحمة استرداد الرياض، ثم قاعة الرياض التاريخية، وقاعة تتحدث عن مبنى المصمك ومكوناته وطريقة بنائه والمواد المستخدمة فيه، وقاعة تعرض الاستخدامات التي عرفها مبنى المصمك في عهد الملك عبد العزيز ثم قاعة تحوي صوراً للملك عبد العزيز في مختلف مراحل عمره ونصوصاً من أقواله المأثورة.