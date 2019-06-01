شباب حفر الباطن يبيعون زكاة عيد الفطر والمتسولات يدخلن على الخط!

المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

أقبل عدد من شباب محافظة حفر الباطن خلال هذه الأيام الأخيرة من شهر رمضان على بيع زكاة عيد الفطر (الأرز) على أرصفة الشوارع الحيوية بالمحافظة.

وشهدت البسطات إقبال من المواطنين والمقيمين بالمحافظة الذين يريدون أن يخرجوا زكاة الفطر بشراء الأرز حسب عدد أفراد الأسرة المزكى عنهم.

وقال محمد العنزي أحد أصحاب البسطات في تصريحات إلى “المواطن“: إن بيع زكاة الفطر بهذه الأيام يعتبر مصدرًا للدخل الجيد خاصةً وأنه طالب ولا يوجد لديه عمل رسمي، ويستغل هذه الأيام لإيجاد مصدر دخل لشراء بعض مستلزمات العيد، مشددًا على أنه يجد المتعة في البيع ويلقى تشجيعًا ودعمًا من الزبائن.

من جهته، أكد إبراهيم الخالدي أن أصحاب ثلاجات المواد الغذائية يجلبون لهم الأرز إلى مكان بسطاتهم على أن يسددوا المبالغ حتى نفاذ الكمية أو حتى نهاية فترة إخراج الزكاة، حيث يمكن كذلك إرجاع الأكياس التي لا تباع إلى الثلاجات نفسها.

وعن الأسعار، تحدث محمد الشمري وأوضح أنها تتفاوت حسب الوزن ونوع الأرز، حيث يبدأ السعر من 15 ريالًا للصاع وحتى 150 ريالًا لبعض أنواع الأكياس الكبيرة.

من جانب آخر، تعجب المواطن راشد المطيري من ظاهرة انتشار المتسولات بالقرب من البسطات، وذلك بهدف إيهام الزبائن بأنهن بحاجة إلى الزكاة، ولكن في الحقيقة يقمن ببيع الزكاة بسعر أقل من سعر شرائه عاكسين بذلك عدم حاجتهم لها ومتخذين من ذلك تجارة موسمية يجنون من ورائها المال.