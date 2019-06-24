صادرات إيران النفطية تهبط إلى 240 ألف برميل بفعل العقوبات الأمريكية

المواطن - متابعة

أفادت مصادر بقطاع النفط وبيانات تتبع الناقلات أن صادرات الخام الإيرانية هبطت إلى 300 ألف برميل يوميًا أو أقل منذ بداية يونيو، بعدما شدّدت الولايات المتحدة العقوبات على المصدر الرئيسي للدخل لطهران.

وقال مَصدران في القطاع يرصدان التدفقات إن إيران صدرت نحو 300 برميل يوميًا في أول ثلاثة أسابيع من يونيو حزيران، بينما أظهرت بيانات من رفينيتيف ايكون أن شحنات الخام بلغت حوالي 240 ألف برميل يوميًا.

وقال أحد المَصدرين إنه مستوى متدنٍّ جدًا لصادرات الخام الفعلية“.

وشدّدت الولايات المتحدة عقوباتها على إيران ومنعت استثناء أي دولة من استيراد النفط الإيراني.