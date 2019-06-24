صرف راتب يونيو الخميس المقبل وآمال بإجازة مختلفة والتوفير لأضحية العيد

المواطن - الرياض

يستقبل الموظفون يوم الخميس المقبل بالبشر والسرور، مع بدء إيداع راتب شهر يونيو في حساباتهم البنكية يوم 27 يونيو الجاري، مضافًا إليه بدل غلاء المعيشة.

وصدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في يوم 27 من كل شهر وفقًا للتقويم الميلادي، وتوحيد مواعيد فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف الرواتب، ولكن في حال وافق يوم 27 إجازة رسمية يتم تقديم موعد صرف الراتب يومًا بعده أو يومًا قبله.

ويأتي الراتب هذا الشهر بالتزامن مع إجازة الصيف، حيث تتأهب الأسر وتستعد لحضور فعاليات مميزة في كافة المناطق، فضلًا عن التخطيط للسفر وزيارة المعالم الأثرية في المملكة للاستمتاع بالإجازة.

ولكن وضع موظفون آخرون خططًا مختلفة لراتب هذا الشهر، فمنهم من قرر استغلال الراتب في شراء بعض الاحتياجات الخاصة ومنها ملابس الصيف، كما فكر البعض الآخر في استغلال هذا الراتب والراتب المقبل لتوفير مبلغ الأضحية الخاصة بعيد الأضحى المبارك.

وما بين هذا وذاك يبقى الراتب هو الفرحة التي ينتظرها الجميع شهريًّا في يوم 27 ميلاديًّا، وسعادة تريح قلوب نحو 1.5 مليون موظف وعائلتهم وهم عدد العاملين في القطاع الحكومي بالمملكة.