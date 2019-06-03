صفقة ثلاثية تأتي باستثمارات ثالث أغنى رجل في بريطانيا إلى المملكة

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

تستثمر شركة الطاقة البريطانية إنيوس ملياري دولار في بناء أول مصانعها على الإطلاق داخل المملكة، حيث يأتي ذلك بعد اتفاق ثلاثي جمع الشركة البريطانية بنظيراتها الفرنسية توتال وعملاقة النفط الوطنية أرامكو.

صفقة ثلاثية

وقالت إنيوس إن المنشآت ستنتج مواد كيميائية لقطاعات مثل السيارات والفضاء والإلكترونيات، وهي مجالات استثمارية جديدة تشارك فيها الشركات الثلاث، وذلك حسب ما ورد في موقع “بزنس ماترز” المعني بشؤون الاقتصاد ورجال الأعمال في العالم.

وقال جيم راتكليف، رئيس الشركة: “نحن نأتي بتقنية متقدمة في مجال التكرير والتسويق ستضيف قيمة كبيرة للأعمال، وتخلق المزيد من فرص العمل في المملكة”.

وبموجب الصفقة، ستقوم إينوس بتطوير ثلاثة مصانع كيماوية في الجبيل 2، وهو مجمع للبتروكيماويات بقيمة 5 مليارات دولار تديره أرامكو السعودية وتوتال.

ووفقًا للاتفاق، فإن المصانع التي ستبدأ الإنتاج في عام 2025 ستتيح لها إمكانية وصول أفضل للأسواق في الشرق الأوسط وآسيا.

ثالث أغنى رجل بريطاني

ويعد جيم راتكليف، الرئيس الحالي للشركة البريطانية، هو ثالث أغلى رجل في بريطانيا، وهو يملك العديد من الاستثمارات على مستوى العالم، إلا أن الصفقة الحالية هي الأولى له في الشرق الأوسط.

وقال رئيس الشركة البريطانية: “الصفقة تعد معلماً رئيسياً يمثل أول استثمار لنا في الشرق الأوسط”.