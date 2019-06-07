صور .. عشاق الـWWE يتوافدون لـ ملعب الجوهرة

المواطن - محمد سمعه

توافدت أعداد كبيرة من الجماهير العاشقة لـ لعبة المصارعة الحرة إلى ملعب الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة؛ وذلك لحضور عرض Super Show Down.

وكشف موقع WWE الرسمي عن موعد عرض Super ShowDown والقنوات الناقلة، حيث أكد أنه سينطلق في التاسعة مساء بتوقيت السعودية، ويُمكن مشاهدته مباشرة عبر دوري بلس “Dawri Plus”.

وسيتم إذاعة عرض Super ShowDown في منطقة الشرق الأوسط عبر قنوات MBC Action، MBC Persia وKSA Sports 1.

ويذكر أن نجم WWE “جولدبيرغ” سيظهر اليوم لأول مرة في المملكة في مواجهة “اندرتيكر”، كما تواصل عمليات بيع تذاكر العرض في منافذ البيع الخارجية في ملعب الجوهرة.

وستكون هناك مواجهة بين سيث رولينز البطل وبارون كوربن على لقب اليونيفرسال.

ويحظى عرض WWE Super ShowDown بمتابعة إعلامية واسعة من جميع أنحاء العالم؛ نظرًا لشعبية المصارعين سواء في الدول العربية أو الأجنبية، وهو ما ظهر خلال التغطية الإعلامية الكبيرة للمؤتمر الصحافي بالأمس.