طيران الأمن يتدخل لإنقاذ مُسن إماراتي تعرض لأزمة قلبية في الصحراء

المواطن - واس

نفذت إحدى طائرات قاعدة طيران الأمن بمنطقة الرياض فجر اليوم بالتعاون والتنسيق مع الدفاع المدني والهلال الأحمر السعودي، مهمة إخلاء طبي لمواطن إماراتي .

وأفاد طيران الأمن أن مركز القيادة والسيطرة تلقى بلاغًا بتعرض مواطن إماراتي (كبير بالسن) لأزمة قلبية أدت لتدهور حالته الصحية, وبعد تحديد موقعه اتضح وجوده في منطقة صحراوية نائية، وعلى الفور تم مباشرة الحالة وإخلاؤها جوا من قبل طيران الأمن بوجود طاقم طبي متخصص مرافق للرحلة، وتم نقله إلى أحد المستشفيات المتخصصة بالرياض لتلقي العلاج اللازم.