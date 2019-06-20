عائض القرني: هكذا تطلب حاجتك من الله

المواطن - الرياض

وجه الشيخ الدكتور عائض القرني كلمات محفزة إلى المسلمين، ونصائح مهمة عند طلب الحاجة من الله تعالى.

وقال القرني: ثِق بالله، توكل عليه، فوّض أمرك إليه، ارضَ بحكمه، اصبر على قضائه، اطلب حاجاتك منه، فعنده كل ما تطلب، لأنه ملك الملوك، الواحد القهار، أرحم الراحمين، وأكرم الأكرمين، وأجود الأجودين، يُنجيك، يجتبيك، يتولاك، يرعاك، ينصرك، يحفظك.

وأضاف: إذا قصّرت في نوافل العبادات من صيام وصدقة وقيام ليل فأبشر بالعوض فقد صحَّ عنه ﷺ انه قال: «مَن هالَه الليلُ أن يكابدَه، أو بخِلَ بالمالِ أن يُنفِقَه، أو جَبُنَ عن العدوِّ أن يقاتلَه، فلْيُكثِر من سبحان اللهِ وبحمدِه” (صححه الألباني).