عملة بتكوين تقفز لأعلى مستوى في 18 شهرًا

عملة بتكوين تقفز لأعلى مستوى في 18 شهرًا

2019/06/26
الساعة 3:46 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

قفزت عملة بتكوين لأعلى مستوياتها في 18 شهرًا اليوم الأربعاء بفعل تدفقات الاستثمار على الملاذ الآمن وتنامي التوقعات بأن عملة ليبرا التابعة لفيسبوك قد تحدث تحولًا كبيرًا في استثمارات العملة المشفرة.

ونقلت رويترز عن مايكل هيوسون رئيس استراتيجيات السوق قوله: من الواضح أن بتكوين تستفيد نوعًا ما من التدفقات التي يستفيد منها الذهب أيضًا.

وجرى تداول بتكوين في أحدث تعاملات عند 12 ألفًا و485 دولارًا بعد أن وصلت إلى 12 ألفًا و935 دولارًا في وقت سابق خلال الجلسة الآسيوية. ومنذ بداية العام الحالي، زادت قيمة بتكوين بمقدار ثلاثة أمثالها بعد أن انخفضت العام الماضي.



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