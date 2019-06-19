غضب متزايد بسبب المشاهير: نُهى تستغل السعوديات !

المواطن - الرياض

لا يزال مشاهير التواصل الاجتماعي يثيرون الجدل يوماً بعد يوم، وسط دعوات لإيقاف متابعتهم بسبب ما يقال عن استغلالهم للمواطنين والمقيمين للتسويق لمنتجات مقابل نسبة من الأرباح تكفل لهم حياة كريمة، بغض النظر عن أن هذه المنتجات ذات نفع للمتابعين أم لا.

وعبر وسم “نهى تستغل السعوديات”، أكد البعض أنه بمتابعة مشاهير التواصل الاجتماعي يتم هدم المستقبل، فهم يحصلون على الملايين ويبنون القصور ويسافرون فيما يُضيع المتابعون أوقاتهم في التحسُّر على حياة هؤلاء المشاهير الفارهة والذين بنوا نجاحهم بأموال الناس.

ورأوا أن أمثال “نهى” وهي إحدى مشاهير التواصل، أحد أسباب الخسارة لبعض السعوديات صاحبات المشاريع؛ لأن الشركات الكبيرة تُنفذ الدعاية للمشاهير وتلتزم معهم بالموعد، أما السعوديات فلا يحدث معهن ذلك.

ووصفوا بعض حسابات مشاهير التواصل بأنها عبارة عن “سوق رائجة للنصابين” و”سبوبة” ليس أكثر، والدليل أنه عند حصول المدعوة “نهى” على مال مقابل الإعلان عن منتج تم الحديث عنه بشكل جيد، ولكن حين تأخر المال أو لم تحصل على مقابل مُجزٍ نظير الإعلان، تحولت منصتها لتشوه هذا المنتج دون أن تراعي متابعيها!

وقالوا: إن الفاشنيستات أصبحن ثريات والسبب النصب والاحتيال على السعوديات من خلال منتجات “مضروبة”، ويجب الحذر من هذا وتدخل الجهات المعنية لأنه لا يجوز أن يتم “استغفال” المواطنين والمقيمين والتلاعب بهم من هؤلاء المشاهير.