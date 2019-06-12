غياب السويلم وناظر خسارة

المواطن - مروة نبيل

أُسدل الستار على الفترة القانونية التي حدّدتها الهيئة العامة للرياضة أمام الراغبين في رئاسة عددٍ من الأندية، ليكون سعود السويلم ولؤي ناظر أبرز الغائبين عن سباق الانتخابات خلال الأربع أعوام القادمة.

سعود السويلم

ويُعد سعود السويلم أبرز الغائبين عن انتخابات الأندية، خاصة أنه سبق وأعلن عن نيته في الترشح لرئاسة مجلس إدارة نادي النصر في الأربع أعوام القادمة، ليكون غيابه بمثابة الصدمة لجماهير العالمي.

وكان سعود السويلم قد كُلف من قبل الهيئة العامة للرياضة، برئاسة مجلس إدارة نادي النصر، شهر مارس عام 2018، وقاد الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي لتحقيق نتائج مميزة والعودة إلى منصات التتويج مرة أخرى.

ونجح نادي النصر في التتويج بالنسخة الاستثنائية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالإضافة إلى تأهله لمنافسات الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

لؤي ناظر

ونجح لؤي ناظر في إنقاذ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد من الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية، وتحمل مع مجلس الإدارة عبء الانتقادات الجماهيرية وتراجع مستوى اللاعبين حتى استعاد العميد نغمة الانتصارات مرة أخرى.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز العاشر، فيما نجح في التأهل إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

واعتذر لؤي ناظر عن ترشحه لرئاسة نادي الاتحاد خلال الأربع أعوام المقبلة، بعد توليه منصب الرئيس، شهر نوفمبر الماضي، خلفًا للمستقبل نواف المقيرن، مؤكدًا أنه تسلم الفريق في ظروف صعبة، وكان يخشى أن يخذل الجماهير.

وشدّد لؤي ناظر على أن المرحلة المقبلة في نادي الاتحاد تتطلب ما هو فوق طاقته، لذلك لن يترشح في الانتخابات؛ ولكنه علي ثقة أن الإدارة المقبلة تستطيع القيام بهذه المهمة بنجاح.

غياب السويلم وناظر

وعلّق الناقد الرياضي على عدم ترشح السويلم وناظر في الانتخابات قائلًا: “حقيقة فقد الوسط الرياضي أسماء وقامات كبيرة مثل المهندس لؤي ناظر والأستاذ سعود السويلم كنت أتمنى استمرارهما للنجاحات التي تحققت في عهدهما للاتحاد والنصر”.

وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “إضافة إلى ما يتميزان به من فكر قيادي رائع إلا أن ظروفهما الأسرية والعملية حالت دون ذلك نسأل الله لهما التوفيق في حياتهما المقبلة”.

انتخابات الأندية

وفتحت لجنة الانتخابات أبوابها أمام الراغبين في الترشح، يوم الأحد الماضي، واستمرت في استقبال الملفات حتى الساعة العاشرة مساء الثلاثاء، وكانت الحركة هادئة داخل مقرات الأندية خلال أول يومين، قبل أن يشهد اليوم الأخير حركة كبيرة.

وترشح خلال أول يومين، كل من أنمار الحائلي في نادي الاتحاد، سعد العفالق في الفتح، فهد المدلج في نادي الفيصلي، وفهد المطوع في الرائد.

وشهد اليوم الأخير ترشح كل من؛ فهد بن نافل وموسى الموسى في الهلال، خالد الدبل في نادي الاتفاق، أحمد الصائغ في الأهلي، خالد السيف، منصور العشاب ويوسف التويجري في نادي الرائد.

كما ترشح كل من مساعد الزامل في نادي القادسية، خالد البلطان في الشباب، ناصر الهويدي في نادي الباطن، حمود العوفي في أُحد، وسلطان أزهر في الوحدة.