غيرت بروسيليز: هناك مواهب سعودية تجد صعوبات من أجل الاحتراف

المواطن - محمد سمعه

قال غيرت بروسيليز المدير الفني لـ برنامج ابتعاث المواهب لتطوير كرة القدم إن الكرة السعودية بها الكثير من المواهب الصاعدة والتي تحتاج إلى المساعدة للمضي قدماً في عالم الاحتراف.

وتحدّث غيرت بروسيليز خلال المؤتمر الصحفي قائلاً: هناك الكثير من المواهب الصاعدة في كرة القدم السعودية التي تجد بعض الصعوبات في المضي قدماً إلى التجربة الاحترافية والتي توازي موهبتهم العالية.

وكان الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس هيئة الرياضة تحدّث في المؤتمر الصحفي قائلاً: قُمنا على وجه الخصوص باختيار جيل 1999-2000 الفائز بكأس آسيا تحت 19 عاماً ليكون نواةً للبرنامج حيث وصل لاعبو هذا الفريق لمرحلة عمرية مناسبة لبدء رحلتهم الكروية في الفريق الأول لأنديتهم والمنتخب السعودي.

وأضاف الفيصل: يهدف البرنامج إلى تنمية المواهب الشابة من لاعبي كرة القدم كهدف قصير المدى من أجل بناء جيل قوي قادر على تغذية المنتخبات السعودية في المحافل القارية والعالمية القادمة ورفع القيمة الفنية والتجارية للبطولة المحلية”.

وتابع رئيس هيئة الرياضة: تبدأ كرة القدم السعودية كتابة فصلٍ جديدٍ من حكايتها بدعمٍ غير محدود ورعايةٍ سامية من قبل مولاي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وسمو سيدي ولي العهد أيده الله.