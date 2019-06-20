فستان مريم بن شعبان الجريء يثير الغضب والفنانة تلتزم الصمت!

المواطن - متابعة

تسببت الفنانة التونسية مريم بن شعبان في جدل واسع بعد ظهورها بفستان جريء وشبه عارٍ خلال اختتام أسبوع الموضة في تونس.

وظهرت مريم بن شعبان بفستان شفاف باللون الذهبي، رفضه الكثيرون لأن الإطلالة لا علاقة لها بالأزياء والموضة، بحسب وصفهم.

ورفض معلقون إطلالة مرين بن شعبان “الغريبة”، خاصةً وأنها معروفة في الدراما التونسية بأنّ أدوارها راقية وأداءها مميز وملابسها المحتشمة.

وشددوا على أن الحرية لها قواعد وخطوط لا يمكن تجاوزها، مؤكدين أن ما قامت به مريم بن شعبان لا يدخل في خانة حرية التعبير والرأي بل في خانة عدم الحشمة واحترام الجمهور.

وعلى الرغم من حالة الغضب التي خلفتها مريم بن شعبان بظهورها بهذا الشكل، إلا أنها اختارت الصمت وعدم الرد عن الانتقادات الذي تعرضت لها.

مريم بن شعبان هي ممثلة تونسية درست المسرح في باريس، وطليقة الممثل بلال الباجي.

وانطلقت مريم بن شعبان من مسلسل كاستينغ في سنة 2010، ثم في 2012 قدمت دور مهم في مسلسل مكتوب ج 3، وبعدها في 2013 شاركت كممثلة ومديرة الكاستينغ في مسلسل “ليام” وحازت على جائزة أفضل ممثلة من استفتاء كبير لمجلة سيدتي العربية.

أما في 2014 شاركت مرين بن شعبان في الفيلم القصير “face a la mer”، وفي رمضان 2017 قامت بأداء دور البطولة في مسلسل “Flash back” على قناة التاسعة مع الممثل لطفي العبدلي.