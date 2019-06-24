فيديو.. التحالف يتتبع طائرة مسيرة حوثية ويدمرها في أجواء اليمن

المواطن - الرياض

نشر مراسل قناتي العربية والحدث، هاني الصفيان، مقطع فيديو يبين تتبع التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن لطائرات مسيرة حوثية، صُنعت في إيران وتدمرها.

وكان المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، قد عرض خلال مؤتمر صحفي بالرياض، اليوم الاثنين، فيديو للطائرة من نوع “أبابيل” التي جرى اعتراضها وتدميرها في الداخل اليمني، عقب عملية الرصد، وهو ما يثبت تهريب مثل القدرات النوعية لميليشيات الحوثي الإرهابية من إيران.

وأضاف أن الهجوم الذي استهدف مطار أبها الدولي، يوم الأحد، وأوقع قتيلًا و21 جريحًا، تم بصاروخ كروز مصنوع في إيران.

وأشار المتحدث، إلى أن التحالف العربي استهدف مواقع لتخزين الصواريخ في العاصمة اليمنية صنعاء، مضيفًا: “سنستمر في استهداف القدرات العسكرية لميليشيات الحوثي لمنعها من الهجوم على المدنيين”.