فيديو.. الهنود يبتلعون الأسماك الحية لعلاج الربو

المواطن - متابعة

يُقبل الهنود على ابتلاع الأسماك الحية لعلاج مرض الربو وغيره من أمراض الجهاز التنفسي.

ولم تتضح بعد الفوائد العلمية من وراء هذا الأسلوب الغريب والمحفوف بالمخاطر كذلك.

وأفاد مصادر إعلامية هندية أن الآلاف من المشترين توافدوا على مدينة حيدر أباد بجنوب الهند، لشراء الأسماك الحية من أحد الباعة وابتلاعها، فيما يعرف بـ “براسادام السمك” السنوي، وهو حدث يلجأ إليه المصابون بالربو، بدعوى أن هذا النوع من الأسماك قادر على شفائهم.

وأوردت المصادر أن السمك الحي يُوضع في عجينة عشبية لونها أصفر، ثم يوضع في أفواه المرضى كعلاج، بدعوى أن ذلك يخلص المريض من الأشياء العالقة في الحلق، ويُجنب البعض الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي.

ونقلت المصادر على لسان أكثر من عائلة أن الأسماك الحية تعالجهم من الربو، وبأنه هذا النوع من العلاج بات فعالًا ومؤثرًا.