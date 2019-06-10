فيديو.. قتيل على الأقل في حادث تحطم المروحية وسط مانهاتن

فيديو.. قتيل على الأقل في حادث تحطم المروحية وسط مانهاتن

2019/06/10
الساعة 9:52 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أظهر مقطع فيديو تحطم طائرة مروحية على سقف مبنى في مانهاتن في نيويورك الأمريكية.

وبحسب وسائل الإعلام الأمريكية، لقي شخص واحد على الأقل مصرعه في حادث تحطم المروحية وسط مانهاتن، وذلك لدى محاولاتها الهبوط على أحد المباني.

 



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