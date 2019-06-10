فيديو.. قتيل على الأقل في حادث تحطم المروحية وسط مانهاتن

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أظهر مقطع فيديو تحطم طائرة مروحية على سقف مبنى في مانهاتن في نيويورك الأمريكية.

وبحسب وسائل الإعلام الأمريكية، لقي شخص واحد على الأقل مصرعه في حادث تحطم المروحية وسط مانهاتن، وذلك لدى محاولاتها الهبوط على أحد المباني.