فيديو وصور.. طائرات القوات الجوية السعودية والأمريكية تحلق في تشكيل مشترك على منطقة الخليج

فيديو وصور.. طائرات القوات الجوية السعودية والأمريكية تحلق في تشكيل مشترك على منطقة الخليج

2019/06/16
الساعة 3:15 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
1720
0
طباعة
المواطن - واس

حلقت طائرات القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية من نوع (ف-15 سي) تحلق في تشكيل مشترك على منطقة الخليج العربي، تساندها طائرات تزود بالوقود جواً تابعة للقوتين.
وتهدف المهمة إلى الاستمرار في تعزيز بناء العلاقات العسكرية والعمل المشترك بين الطرفين.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :