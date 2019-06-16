فيديو وصور.. طائرات القوات الجوية السعودية والأمريكية تحلق في تشكيل مشترك على منطقة الخليج

المواطن - واس

حلقت طائرات القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية من نوع (ف-15 سي) تحلق في تشكيل مشترك على منطقة الخليج العربي، تساندها طائرات تزود بالوقود جواً تابعة للقوتين.

وتهدف المهمة إلى الاستمرار في تعزيز بناء العلاقات العسكرية والعمل المشترك بين الطرفين.

#عاجل_واس

طائرات #القوات_الجوية_الملكية_السعودية و #القوات_الجوية_الأمريكية من نوع (ف-١٥ سي) تحلق في تشكيل مشترك على منطقة الخليج العربي، تساندها طائرات تزود بالوقود جواً تابعة للقوتين.#واس pic.twitter.com/CdlGLzX8ty — واس (@spagov) June 16, 2019