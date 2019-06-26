فيفو تطور تقنية جديدة للشحن السريع

المواطن - متابعة

أعلنت شركة “فيفو” الصينية، عن تطوير تقنية جديدة للشحن السريع، والتي تتيح شحن الهاتف خلال 5 دقائق فقط.

وأوضحت الشركة الصينية أن تقنية Super FlashCharge الجديدة تتيح إمكانية شحن البطاريات سعة 4000 مللي أمبير بالكامل في غضون 13 دقيقة فقط، وإذا رغب المستخدم في شحن البطارية بنسبة 50%، فإنه يحتاج إلى 5 دقائق فقط.

ولكي يتمكن المستخدم من الوصول إلى هذا الوقت القصير للشحن، فإنه يتعين عليه استعمال وحدة إمداد بطاقة بقدرة 120 وات.

ولم تفصح الشركة الصينية عن أي معلومات بشأن موعد طرح تقنيتها الجديدة في أجهزتها الجوالة.