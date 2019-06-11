قرار أنقذ الأندية

المواطن - محمد سمعه

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم عددًا من اللاعبين الأجانب والمواليد لمنافسات الموسم الجديد 2019/ 2020.

وجاء بعد الاطلاع على التوصية المقدمة من لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين والتقرير المرفوع من اللجنة المؤقتة لدراسة أوضاع اللاعبين الأجانب والمواليد.

قرار يُزيل القلق

ورغم تقليص عدد الأجانب من 8 لاعبين إلى سبعة في موسم 2019-2020 لكن هذا القرار يعد بمثابة قرار جيد ومنقذ للأندية، والتي كانت تعاني من هاجس تقليص عدد اللاعبين الأجانب إلى 5 أو 4 مما يعني تكبدها خسائر مالية لبيع بعض من اللاعبين الأجانب بمبالغ مالية قليلة عكس المبالغ المالية التي تم دفعها فيهم عند شرائهم للمرة الأولى سواء في صيف 2018 أو في يناير من عام 2019.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم خاطب الأندية عبر خطاب رسمي من أجل مناقشة موضوع الأجانب، بجانب عرض الآراء والتوصيات حول شكل الاحتراف الأجنبي في الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة.

ويُذكر أن قصي الفواز، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم السابق، كان صرّح إعلاميًّا أن الأندية التي تعاقدت مع لاعبين أجانب على مستوى عالٍ وبمبلغ مالي كبير، قادرون على تسويقهم ماليًّا وبسعر جيد في حال صدر قرار بتقليص عدد اللاعبين الأجانب.

وأتى قرار اتحاد القدم بتقليص عدد اللاعبين الأجانب في الدوري السعودي، من أجل إعطاء فرصة أكبر للاعب السعودي للتواجد بشكل أساسي في مباريات الدوري والمسابقات المحلية بحثًا عن بناء منتخب سعودي قوي للاستحقاقات المقبلة.