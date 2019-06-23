قطر ضد الأرجنتين .. التانغو يفوز بثنائية ويخطف بطاقة التأهل

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة قطر ضد الأرجنتين التي أُقيمت على ملعب “جريميو”، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة كأس أمم أمريكا “كوبا أمريكا 2019″، بفوز منتخب التانغو بهدفين دون رد.

قطر ضد الأرجنتين:

وبدأت مباراة قطر ضد الأرجنتين بشكل سريع، وسدد ليونيل ميسي كرة قوية في الدقيقة الثانية، ولكنها مرت فوق المرمى، واستغل مارتينيز خطأ للاعب الراوي، ليهز الشباك في الدقيقة الرابعة.

وواصل لاعبو التانغو الضغط في مباراة قطر ضد الأرجنتين بحثًا عن تسجيل هدف جديد، وسدد سيرجيو أجوير كرة قوية في الدقيقة 13 واصطدمت بالقائم، وتابعها لو سيلسو ولكن دون دقة.

وأطلق لو سيلسو تسديدة في الدقيقة 15 من أحداث مباراة قطر ضد الأرجنتين، إلا أنها تحولت إلى ركنية، وجاء أول تهديد للمنتخب القطري في الدقيقة 19، ولكن ذهبت محاولته إلى الحارس فرانكو أرماني بسهولة.

وأهدر منتخب التانغو فرصة أخرى في الدقيقة 22، بعدما مرر ميسي كرة مميزة للنجم أجويرو ولكنها مرت بجوار المرمى، ليستمر لاعبو الأرجنتين في إضاعة الفرص وسط استسلام من المنتخب القطري.

ونفذ الراوي كرة خطيرة من ركلة حرة، إلا أنها اصطدمت بالقائم، لينتهي الشوط الأول من مباراة قطر ضد الأرجنتين بتقدم منتخب التانغو بهدف دون رد.

التانغو يتألق في مباراة قطر ضد الأرجنتين:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل لاعبو التانغو الضغط بحثًا عن إحراز هدف جديد، وأهدر أجويرو أكثر من فرصة وسط تألق من الحارس الشيب، قبل أن يُكلل سيرجيو مجهوده في مباراة قطر ضد الأرجنتين ويُسجل الهدف الثاني في الدقيقة 82.

وبعد مباراة قطر ضد الأرجنتين في ختام مباريات المجموعة الثانية، تأهل منتخب التانغو إلى منافسات الدور التالي من بطولة كوبا أمريكا 2019 برصيد 4 نقاط، فيما تصدرت كولومبيا الترتيب برصيد 9 نقاط.