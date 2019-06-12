كحيلان: كنت أتمنى استمرار السويلم في رئاسة النصر

المواطن - مروة نبيل

وجّه رئيس نادي النصر السابق، الأمير فيصل بن تركي رسالة إلى سعود السويلم عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وكتب كحيلان عبر “تويتر”: “تعجز الكلمات عن شُكر أخي الغالي سعود السويلم على العمل الكبير الذي قدمه للعالمي على جميع الأصعدة”.

وتابع بن تركي تغريدته قائلًا: “وإن كنت شخصيًا أتمنى استمراره بالفترة القادمة، ولكننا يجب أن نحترم قراره والشكر موصول لجميع أعضاء مجلس الإدارة المميزين”.

وكان سعود السويلم قد فاجأ جماهير نادي النصر بعدم تقديم ملف ترشحه لرئاسة مجلس إدارة العالمي في الموعد القانوني المحدد من قبل الهيئة العامة للرياضة، والذي انتهى بشكل رسمي، مساء أمس الثلاثاء.

وكُلف سعود السويلم من قبل الهيئة العامة للرياضة، برئاسة نادي النصر، شهر مارس عام 2018، وقاد الفريق الأول للتتويج بالنسخة الاستثنائية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2019.