كلوب يفك عقدة النهائيات بعد تتويجه بـ دوري أبطال أوروبا

المواطن - محمد سمعه

نجح المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول الإنجليزي في فك عقدة النهائيات لديه وذلك بعد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا بالأمس على حساب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

وسبق للمدرب يورجن كلوب أن خسر الفرصة في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين في عامي 2013 ضد بايرن ميونيخ الألماني وفي عام 2018 ضد نادي ريال مدريد الإسباني.

ولم يتمكن كلوب من التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مع نادي بوروسيا دورتموند الألماني أمام البايرن في عام 2013، وخسر كذلك لقب نهائي دوري الأبطال في عام 2018 مع ليفربول ضد ريال مدريد.

ونجح كلوب في أن يُحقق أول بطولة مع نادي ليفربول منذ قدومه لتدريب النادي الإنجليزي في أكتوبر من عام 2015 خلفًا للمدرب الإيرلندي برندن رودجرز.

ودرب كلوب من قبل ناديي ماينز الألماني وبوروسيا دورتموند، ونجح في الفوز بلقب الدوري الألماني مع نادي دورتموند في عام 2011.

وكان ليفربول فاز على نادي توتنهام هوتسبير بهدفين دون رد في المباراة والتي أُقيمت بالأمس على ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل نادي أتلتيكو مدريد الإسباني.