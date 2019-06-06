كوبا أمريكا ليست الأولى.. الإصابات عُقدة نيمار في البطولات الكبرى

المواطن - مروة نبيل

تأكد بشكل رسمي غياب نيمار دا سيلفا عن بطولة كوبا أمريكا 2019 المُقرر إقامتها في البرازيل، يوم 14 من شهر يونيو الجاري، الأمر الذي أربك حسابات الجهاز الفني لمنتخب السامبا.

كوبا أمريكا

وتعرض نيمار لإصابة قوية في الدقيقة 21 من أحداث مباراة البرازيل ضد قطر الودية، والتي انتهت بفوز السامبا بهدفين دون رد، في إطار استعداداتهم للمشاركة في منافسات بطولة كوبا أمريكا 2019.

ولم يستطع نيمار استكمال مباراة البرازيل ضد قطر الودية، بعد تدخل قوي من اللاعب المنافس، ليخرج من الملعب باكيًا، قبل أن يكشف الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، اليوم الخميس، تفاصيل إصابته ويؤكد غيابه عن كوبا أمريكا رسميًا.

وأكدت الفحوصات الطبية التي أجراها نيمار إصابته بتمزق في أربطة الكاحل، ويحتاج وقتاً كافياً من أجل التعافي والعودة إلى المشاركة مُجددًا، ما دفع الاتحاد البرازيلي لاستبعاده من كوبا أمريكا 2019 خوفًا من تفاقم الإصابة.

وكان يحلم نيمار بالمشاركة في بطولة كوبا أمريكا 2019 خاصة أنها مُقامة في البرازيل، الأمر الذي يُعزز فرص منتخب السامبا في التتويج باللقب، نظرًا للدعم الجماهيري الذي سيحظى به.

كوبا أمريكا ليست الأولى

وتُعد كوبا أمريكا 2019 ليست البطولة الكبرى الأولى التي يغيب عنها نيمار بسبب الإصابة، حيث سبق وتعرض لإصابة قوية في مباراة السامبا ضد كولومبيا ضمن منافسات الدور ربع النهائي من نهائيات كأس العالم 2014 الذي أُقيم في البرازيل.

والتحم نيمار مع خوان زونيجا من الخلف، الأمر الذي سبب له إصابة في الفقرات، وأدى إلى غيابه عن نصف نهائي المونديال بين البرازيل وألمانيا، ليخسر منتخب بلاده بالسباعية الشهيرة.

وتعرض نيمار لحوالي 8 إصابات عضلية ومرضية من عام 2014 وحتى 2017 عندما رحل من برشلونة الإسباني، قبل أن يتعرض لإصابة بكسر في أصبع القدم، شهر فبراير عام 2018، ليغيب عن باريس سان جيرمان لمدة 3 أشهر.

وتسببت الإصابة في عدم استعداد نيمار بشكل جيد لبطولة كأس العالم 2018، ثم تجددت الإصابة ذاتها، شهر يناير الماضي، ليغيب عن مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد الحاسمة في دوري أبطال أوروبا، ويغيب لمدة 3 أشهر مجددًا.

وخسر باريس سان جيرمان خلال هذه الفترة بطولتي الكأس المحليتين، بالإضافة إلى توديعه لبطولة دوري أبطال أوروبا، ليكتمل مسلسل إصاباته بالغياب عن كوبا أمريكا 2019 ويكون بمثابة الصدمة للنجم نيمار.