كولومبيا تُصعب مهمة الأرجنتين

المواطن - مروة نبيل

أكدت تقارير صحافية، أن الجهاز الفني لمنتخب كولومبيا الأول لكرة القدم يُجهز مفاجأة غير سارة للاعبي الأرجنتيني في منافسات بطولة كوبا أمريكا 2019.

وأشارت شبكة tyc sports الأرجنتينية، إلى أن مدرب منتخب كولومبيا كارلوس كيروش يعتزم بدأ مباراة باراجواي، يوم غد الأحد، باللاعبين البدلاء.

وجاء قرار كيروش باللعب بالبدلاء ضد باراجواي في الجولة الثالثة من دور المجموعات في كوبا أمريكا 2019، بعدما ضمن التأهل إلى الدور التالي كمتصدر للمجموعة الثانية.

وفي الوقت الذي يعتبر فيه كيروش مباراة كولومبيا ضد باراجواي تحصيل حاصل، تحتاج الأرجنتين إلى فوز المنتخب الكولومبي أو تعادله مع فوزها على قطر، لكي يصعد التانغو إلى الدور التالي دون الحاجة إلى انتظار نتائج الفرق الأخرى.

ويتصدر منتخب كولومبيا الأول لكرة القدم مجموعته في كوبا أمريكا 2019 برصيد 6 نقاط، يليه باراجواي بنقطتين، ثم قطر برصيد نقطة واحدة، وتتذيل الأرجنتين الترتيب برصيد نقطة واحدة.