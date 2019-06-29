كولومبيا ضد تشيلي .. رقم لا روخا القياسي وتقنية الفيديو الأبرز

المواطن - مروة نبيل

شهدت مباراة كولومبيا ضد تشيلي، التي أُقيمت على ملعب “أرينا كورينثيانز”، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية “كوبا أمريكا 2019″، تألقًا لافتًا من لاعبي منتخب “لا روخا”.

كولومبيا ضد تشيلي:

وانتهت مباراة كولومبيا ضد تشيلي، التي أُقيمت فجر اليوم السبت، بالتعادل السلبي بين الفريقين، ليلعب المنتخبين ركلات الترجيح التي ابتسمت لمنتخب “لا روخا” بنتيجة 5/4، ليخطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كوبا أمريكا 2019.

وبعد نتيجة مباراة كولومبيا ضد تشيلي اليوم، ينتظر منتخب “لا روخا” الفائز من مواجهة بيرو وأوروجواي لملاقاته في منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2019.

تقنية الفيديو في مباراة كولومبيا ضد تشيلي:

وكانت تقنية الفيديو حاضرة بقوة في مباراة كولومبيا ضد تشيلي اليوم، حيث ألغى الحكم هدفين لمنتخب “لا روخا”، عن طريق تشارليز أرانجيز وأرتورو فيدال في الدقيقتين 15 و72، لينتهي الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

تشيلي.. ورقم قياسي:

وحقق منتخب “لا روخا” رقمًا قياسيًّا بعد حسمه مباراة كولومبيا ضد تشيلي لصالحه، حيث أكدت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، أن هذه المواجهة الرابعة التي تُشارك فيها تشيلي بركلات الترجيح في منافسات بطولة كوبا أمريكا، وحسمت 3 منها لصالحها.

وأضافت “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن منتخب “لا روخا” فاز مرتين على المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم في نهائي بطولة كوبا أمريكا عامي 2015 و2016، قبل أن يفوز في مباراة كولومبيا ضد تشيلي اليوم.

وتعود المرة الوحيدة التي هُزم فيها منتخب تشيلي الأول لكرة القدم بركلات الترجيح في منافسات بطولة كوبا أمريكا إلى مواجهة أوروجواي في نسخة عام 1999.