كيف دخل بوغبا في الإسلام ؟

المواطن - الرياض

أكد الدولي الفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، اعتزازه بالدين الإسلامي، مشيرًا إلى أن ممارسة الشعائر الإسلامية حولته إلى شخص أفضل بعدما اعتنق الإسلام في عمر العشرين.

وكشف بوغبا “26 عامًا” أنه مر بفترات عصيبة، قرر بعدها البحث عن الدين ومتابعة عدد من أصدقائه من خلال اللجوء إلى “الإيمان”.

وقال في تصريحات نقلتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية يوم أمس الثلاثاء: الإسلام بالنسبة لي كل شيء.. جعلني أتغير وأن أشعر بالامتنان لكل شيء وأن أدرك مختلف الأمور في الحياة.. وأصبحت أكثر سلامًا في داخلي.

وأضاف: لقد كان تغييرًا جيدًا في حياتي، لأنني لم أولد مسلمًا، حتى لو كانت والدتي مسلمة.. والإسلام ليس الصورة التي يراها الجميع، وما نسمعه في وسائل الإعلام حول الإرهاب هو في الحقيقة شيء آخر؛ لأن الإسلام أمر جميل.

وأدى اللاعب الذي يرغب زين الدين زيدان في ضمه إلى ريال مدريد مناسك العمرة في شهر رمضان الماضي بجانب كورت زوما مدافع تشيلسي، ولم تكن زيارته الأخيرة إلى مكة الأولى.

ولدى سؤاله عن سبب قراره بأن يصبح مسلمًا في العشرينات من عمره، قال بوغبا الذي لا يشرب الكحول والآن لديه طفل مع صديقته ماريا سالويز: لقد حدث ذلك لأن لدي الكثير من الأصدقاء من المسلمين. نتحدث دائمًا، كنت أسأل نفسي في أشياء كثيرة، ثم بدأت في إجراء بحثي الخاص. صليت مرة واحدة مع أصدقائي وشعرت بشيء مختلف. شعرت بحالة جيدة حقًّا، منذ ذلك اليوم أصبحت أصلي خمس مرات في اليوم، وهذا أحد أركان الإسلام.