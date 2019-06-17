كيف قدم الهلال لقب الدوري لـ النصر في الموسم الماضي؟

المواطن - محمد سمعه

نجح نادي النصر في التتويج بلقب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في موسم 2018-2019 وذلك بعد منافسة شرسة مع نادي الهلال.

وتحدّث المدرب الروماني ماريوس سيبيريا مدرب نادي الباطن سابقًا عن السبب وراء ضياع لقب الدوري من الهلال قائلًا: الهلال خسر لقب الدوري السعودي للمحترفين بنفسه، والنصر لم يستحق التتويج بلقب الدوري.

النصر يحسم اللقب بفارق نقطة

ويُذكر أن النصر كان حسم لقب الدوري برصيد 70 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن نادي الهلال.

كذلك أسباب أخرى أدّت إلى ضياع لقب الدوري من الهلال مثل العشوائية الإدارية، والقرارات الخاطئة، مثل إقالة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس من تدريب الهلال، والتعاقد مع بديل لم يكن مناسبًا، وهو المدرب الكرواتي زوران ماميتش.

أخطاء تحكيمية

وكان الأمير محمد بن فيصل رئيس مجلس إدارة نادي الهلال السابق، سبق له أن اشتكى مرارًا وتكرارًا؛ وذلك بسبب الأخطاء التحكيمية التي عانى منها الزعيم خلال مباريات الموسم المنصرم في بطولة الدوري.

وكتب محمد بن فيصل تغريدة مثيرة للجدل عبر حسابه الرسمي في تويتر قائلًا: واجهتنا ظروف قوية جدًّا من ضغط مباريات إضافة إلى عدم إنصافنا من قبل لجان اتحاد القدم مما اضطرني شخصيًّا إلى الاتجاه إلى الفيفا لرفع الظلم والضغط من أجل إعادة نقاط الهلال المسلوبة، والتي أتمنى من إدارة الهلال القادمة المواصلة في متابعة إجراءاتها واستعادتها.